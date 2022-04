Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 09:35 Uhr im Bereich eines Waldweges an der Kreisstraße 1017 bei Rutesheim. Auf dem Waldweg, der im weiteren Verlauf nach Leonberg-Gebersheim führt, stand am Fahrbahnrand ein Kia geparkt. Mutmaßlich wurde dieser von einem schwarzen SUV, mit einem am Heck angebrachten Ersatzrad, beim Versuch an dem geparkten Fahrzeug vorbeizufahren, beschädigt. Die Fahrerin des Kia war unweit der Unfallstelle spazieren, als sie einen Knall hörte und im Anschluss den unbekannten SUV wegfahren sah. Der unbekannte Fahrer hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

