Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfall mit 25.000 Euro

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich auf der Kreisstraße 1705 auf Höhe der Eckenerstraße in Markgröningen ein Unfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro entstand. Eine 63 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war zunächst auf der K 1705 vom Kreisverkehr mit der Möglinger Straße kommend in Richtung der Eckenerstraße unterwegs. Sie ordnete sich dann auf dem Linksabbiegestreifen ein, um in die Eckenerstraße abbiegen zu können. Vermutlich übersah sie im weiteren Verlauf einen entgegenkommenden 57-jährigen LKW-Lenker. Beim Abbiegen stieß die 63-Jährige mit dem LKW des 57 Jahre alten Mannes zusammen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

