Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 47-Jähriger leistet Widerstand nach Alkoholfahrt und beleidigt Polizisten

Ludwigsburg (ots)

Wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte muss sich ein 47-jähriger VW-Fahrer verantworten, der am Mittwoch gegen 17:50 Uhr in der Stuttgarter Straße in Böblingen einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde auch die Fahrtauglichkeit des 47-Jährigen überprüft, hierzu führten die Beamten beim Fahrer einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser erbrachte einen Wert von knapp eineinhalb Promille, weshalb er sich im Nachgang eine Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen musste. Nachdem ihm diese anstehende Maßnahme eröffnet wurde, verhielt sich der 47-Jährige zunehmend aggressiver und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Beim Versuch ihm Handschließen anzulegen, widersetzte er sich der Maßnahme. Er musste aufgrund dessen zu Boden gebracht werden, wobei er leichte Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst wurde im Zuge dessen hinzugezogen. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde im weiteren Verlauf beschlagnahmt und die Blutentnahme wie angekündigt durchgeführt. Aufgrund mehrfacher eigen- und fremdgefährdender Äußerungen wurde der 47-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell