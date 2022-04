POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hinterließ ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Mittwoch zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr in der Otto-Hahn-Straße in Sindelfingen unterwegs war. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte einen geparkten Peugeot. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen, sich ...

