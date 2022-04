Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Baustellencontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 17.00 Uhr und Mittwoch 06.30 Uhr trieben bislang unbekannte Einbrecher auf einer Baustelle in der Römerstraße in Eltingen ihr Unwesen. Die Täter machten sich an einem Container zu schaffen, der zwischen einem Bankinstitut und einem Einkaufcenter stand. Sie knackten das Vorhängeschloss, mit dem der Container gesichert war, und stahlen diverse Arbeitsmittel. Der Wert des Diebesguts wurde auf rund 600 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

