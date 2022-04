Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag 16:00 Uhr und Mittwoch 12:00 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "In der Breite" in Gärtringen, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Haus durchwühlten sie die Schränke im Schlafzimmer und entwendeten diverse Schmuckstücke. Der Wert des Diebesgutes und der entstandene Sachschaden können abschließend noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

