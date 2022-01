Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Schmierereien an Einkaufszentrum in Bochum gesucht

Bochum (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag, 9. Januar, eine Hakenkreuz-Schmiererei an einer Gebäudewand am Einkaufszentrum an der Kortumstraße 100 in Bochum bemerkt.

Der Staatsschutz hat diesbezüglich die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter 0234 909-4505 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441) zu melden.

