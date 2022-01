Polizei Bochum

POL-BO: Mann (38) nach Raub auf Tankstelle festgenommen

Bochum (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle ist am Samstagnachmittag, 8. Januar, ein 38-jähriger Mann vorläufig festgenommen worden.

Gegen 13 Uhr hatte der Mann die Tankstelle an der Castroper Straße in Bochum-Grumme betreten und Bargeld gefordert. Mit dem erbeuteten Geld verließ er den Verkaufsraum und gab sich kurze Zeit später in unmittelbarer Tatortnähe den hinzugerufenen Polizeikräften als Täter zu erkennen.

Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

