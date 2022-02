Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Ratzeburg (ots)

18. Februar 2022 | Kreis Stormarn - 17.02.2022 - Ahrensburg

Am 17. Februar 2022 kam es gegen 22:15 Uhr im Bereich der Beruflichen Schulen in der Hermann-Löns-Straße in Ahrensburg zu einem versuchten Raub.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten Zeugen zwei Jugendgruppen, die sich auf der Straße lautstark stritten. Im Verlauf dieses Streites sollen Schüsse gefallen sein. Danach lief eine Gruppe dunkel gekleideter junger Männer in Richtung Immanuel-Kant-Straße und die andere Gruppe flüchtete sich in einen Hausflur in der Hermann-Löns-Straße. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf drei junge Männer (18 Jahre, 20 Jahre und 22 Jahre) aus Hamburg. Der 18-jährige Hamburger hatte eine blutende Wunde an der Hand, die nach seinen Angaben durch einen Sturz bei der Flucht vor ihren Angreifern entstand. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die jungen Männer gaben an, dass sie von mehreren Männern angesprochen wurden, einer von denen zog ein Springmesser und forderte sie auf, ihre Taschen zu leeren. Nach einem kurzen Handgemenge konnten sie flüchten. Bei den drei Hamburgern wurde Schreckschussmunition aufgefunden, eine Waffe jedoch nicht.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zu dem Streit/ Vorfall oder den beteiligten Personen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell