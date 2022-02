Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Anrufe von falschen Polizeibeamten/ Schockanrufe in Ahrensburg

Ratzeburg (ots)

16. Februar 2022 | Kreis Stormarn - 16.02.2022 - Ahrensburg

Am 16. Februar 2022 meldeten sich mehrere besorgte Bürger bei der Polizei in Ahrensburg, da sie verdächtige Anrufe von einem angeblichen Polizeibeamten erhalten haben.

Im Laufe des Tages wurden mehrere Ahrensburger durch einen falschen Polizeibeamten angerufen. Dieser teilte ihnen mit, dass Einbrecher festgenommen wurden und noch einige der Bande auf freiem Fuß seien, die vermutlich bei den Angerufenen einbrechen wollen. Daher sollten die Ahrensburger dem vermeintlichen Polizisten mitteilen, welche Wertgegenstände und wieviel Bargeld sie im Haus aufbewahren.

Die Polizei hat am heutigen Tag keine Einbrecher in Ahrensburg festgenommen.

Bitte seien Sie wachsam und hören auf ihr Bauchgefühl. Die Täter arbeiten oftmals mit Schockanrufen, um Sie zu verunsichern.

Wichtig ist:

- Die Polizei erfragt nicht Ihre Wertsachen und Bargeldbestände im Haushalt. - In Deutschland gibt es keine Kaution zur Abwendung einer Haftstrafe. - Nach Verkehrsunfällen wird grundsätzlich keine sofortige Haftstrafe angeordnet. - Die Polizei ruft niemals mit der Nummer 110 an. - Erkundigen Sie sich bei Ihren Verwandten und Freunden, ob diese wirklich in einer Notlage sind. - Übergeben Sie niemals Bargeld an Fremde!

Legen Sie bei solchen Anrufen auf und informieren die Polizei!

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell