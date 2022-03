Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Autofahrerin übersieht Fußgänger

Schwere Verletzungen erlitt ein 65-Jähriger bei einem Unfall am Freitag in Geislingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 12 Uhr fuhr die 27-Jährige in der Kantstraße. Als ihre Ampel auf grün schaltete bog sie nach rechts in die Stuttgarter Straße in Richtung Sternplatz ab. Zeitgleich überquerte ein 65-jähriger Fußgänger die Stuttgarter Straße. Seine Fußgängerampel hatte ebenfalls eine Grünphase. Beim Abbiegen erkannte die Fahrerin des Audi den Fußgänger zu spät. Mit ihrer Fahrzeugfront erfasste sie den 65-Jährigen. Durch den Aufprall wurde dieser auf den Gehweg geworfen. Bei dem Unfall verwechselte die 27-Jährige wohl noch die Bremse mit dem Gaspedal und der Audi prallte im Anschluss gegen den Masten einer Straßenbeleuchtung ein Gebäude. Der wurde nach hinten gedrückt. Der 65-Jährige erlitt schwere, die Autofahrerin leichte Verletzungen. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Audi schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro, am Gebäude und Laterne etwa 6.500 Euro.

+++++++ 0465258

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell