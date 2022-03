Ulm (ots) - Wie der Polizei jetzt mitgeteilt wurde, waren zwischen dem 25. Februar und 6. März Schmierer in der Schulstraße unterwegs. An mehreren Stellen der Schule wurden an der Fassade Buchstaben und Bilder in rot und blau aufgesprüht. Zudem haben die Unbekannten ein Lüftungsgitter beschädigt. Den ...

