Ulm (ots) - Am Mittwoch, gegen 18.15 Uhr, habe ein 24-Jähriger an einem Freizeitgelände in Geislingen auf einen 21-Jährigen eingestochen. Dieser erlitt dadurch schwere Verletzungen. Sanitäter brachten ihn in eine Klinik. Ärzte operierten ihn. Er ist außer Lebensgefahr. Vorausgegangen waren wohl Streitigkeiten ...

