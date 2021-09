Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Schulexperiment löst Feuermelder aus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 15.09.2021, gegen 14:00 Uhr, hat ein Chemieexperiment an einer Schule in Lörrach den Feuermelder ausgelöst. Hieraufhin rückten die Feuerwehr und Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus. Die Schule wurde vorläufig geräumt und von der Feuerwehr überprüft. Der Schulbetrieb konnte danach wieder ohne Einschränkungen aufgenommen werden. Bislang war es bei dem immer wiederkehrenden Experiment nie zu Besonderheiten gekommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell