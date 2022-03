Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Schaden durch Altöl

In Herbrechtingen leerten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Altöl vor ein unbewohntes Gebäude.

Ulm (ots)

Ein Zeuge stellte Flecken auf dem Boden vor einem leerstehenden Gebäude in der Bahnhofstraße fest. Er meldete dies am Donnerstag der Polizei. Die Beamten fuhren an den Tatort und nahmen die Ermittlungen auf. Sie stellten an zwei Stellen großflächig Altöl auf dem Boden vor dem Haus fest. Das Öl wurde vermutlich in der Zeit zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen dort verschüttet. Dadurch entstand Schaden auf dem Boden. Die Schadenshöhe wird von der Polizei im Rahmen ihrer Ermittlungen festgestellt. Die Feuerwehr rückte aus und beseitigte das Öl. Sie stellten damit sicher, dass das Öl nicht ins Erdreich eindringt. Weil das Gebäude möglicherweise als Notunterkunft genutzt werden soll, wird ein möglicher politischer Hintergrund durch die Kriminalpolizei geprüft.

+++++++ 045957

Andrea Wagner / Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

