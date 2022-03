Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Mehrere Verletzte bei Unfall

Am Donnerstag missachtete ein Mann die Vorfahrt auf der B465 bei Oberessendorf.

Ulm (ots)

Ein 19-Jähriger fuhr um 21.15 Uhr mit seinem Mercedes von Oberessendorf in Richtung Zuben. An der Kreuzung zu B465 missachtete er wohl die Vorfahrt eines 28-Jährigen. Der war mit seinem VW von der B30 gekommen und fuhr in Richtung Bad Wurzach. Da der Mercedes schon in die Kreuzung eingefahren war, stießen die beiden Autos zusammen. Sie schleuderten von der Straße. Dabei überschlug sich der Mercedes. Der Fahrer erlitt dabei leichte, seine 19-jährige Beifahrerein schwere Verletzungen. Der 28-jährige VW-Fahrer wurde schwer verletzt. Rettungswagen brachten die Beteiligten in Kliniken. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 8.000 Euro.

In 17 Prozent der Verkehrsunfälle war im Jahr 2021 die Ursache auf Missachten der Vorfahrt, zurückzuführen. Zu hohe Geschwindigkeit war bei elf Prozent die Ursache, Fehler beim Abbiegen bei fünf Prozent und falsches Überholen bei vier Prozent. Das seien alles Ursachen, die auf Eile zurückzuführen seien, sagt die Polizei. Zusammen genommen mache damit Eile die Ursache von mehr als einem Drittel (37 Prozent) der Unfälle aus. Dabei sei der Zeitgewinn durch schnelles Vorankommen höchstens im Bereich weniger Minuten. Dafür aber würden Leben und Gesundheit anderer Menschen aufs Spiel gesetzt. Die Polizei mahnt deshalb zur Ruhe, Vorsicht und Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

