Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrer im Rausch

Am Donnerstag und Freitag hatten mehrere Fahrer in Ulm zu tief ins Glas geschaut.

Ulm (ots)

Kurz nach 22.30 Uhr fiel ein 34-Jähriger am Donnerstag mit einem elektronischen Roller in der Blaubeurer Straße auf. Die Polizei kontrollierte den Mann und roch Alkohol. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Die Polizei nahm ihn mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Auf den Mann kommt eine Anzeige zu.

Nur etwa eine Stunde später, kurz vor 23.30 Uhr, fuhr ein 51-Jähriger in der Eisenbahnstraße mit seinem Fiat. Bei der Kontrolle gab er an, nur ein Glas Wein getrunken zu haben. Der Test zeigte jedoch einen höheren Wert an, als der erlaubte. Die Polizei nahm den Fahrer mit zum Revier. Dort bestätigte ein weiterer Test, dass der Mann zu viel intus hatte. Eine Anzeige folgt.

Am Freitag, gegen 0.30 Uhr, war ein 22-Jähriger mit seinem Ford ebenfalls in der Eisenbahnstraße unterwegs. Die Polizei kontrollierte auch ihn und hatte schnell der Verdacht, dass der Mann Alkohol getrunken haben könnte. Ein Test bestätigte diesen Verdacht. Ein zweiter Test beim Polizeirevier Ulm-West stellte die Alkoholisierung des Mannes fest. Die Beamten legen eine Anzeige vor.

Hinweis der Polizei: Durchschnittlich sieben Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zieht die Polizei täglich allein im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm aus dem Verkehr. Deshalb kontrolliert die Polizei rund um die Uhr den Verkehr und schaut besonders genau hin. Zur Sicherheit aller.

Das Unfallrisiko steigt bereits bei geringem Alkoholkonsum. Alkohol beeinflusst die Hör- und Sehfähigkeit, sowie das Koordinations- und Reaktionsvermögen. Entfernungen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss unterschätzen Gefahren und sind enthemmt. Wer betrunken Auto fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Deshalb drohen der Verlust der Fahrerlaubnis, hohe Geldbußen und Punkte im Verkehrszentralregister. Die Polizei empfiehlt daher konsequent zwischen Alkoholkonsum und Fahren zu trennen.

