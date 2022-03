Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Aufgefahren und verletzt

Nicht aufgepasst hat eine 88-Jährige am Mittwoch in Heidenheim.

Kurz vor 21 Uhr war die Seniorin in der Würzburger Straße unterwegs. Dass der Lkw-Fahrer auf Höhe der Ludwig-Erhard-Straße vor ihr gebremst hatte, sah die Frau zu spät. Sie fuhr auf die Sattelzugmaschine auf. Durch die Wucht des Aufprall zog sich die 88-Jährige leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten BMW schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg es. An dem Lkw entstand kein Sachschaden.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

