POL-UL: (GP) Geislingen - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Im Streit niedergestochen

Wegen Verdachts des versuchten Totschlags erging am Donnerstag Haftbefehl gegen einen 24-Jährigen

Ulm (ots)

Am Mittwoch, gegen 18.15 Uhr, habe ein 24-Jähriger an einem Freizeitgelände in Geislingen auf einen 21-Jährigen eingestochen. Dieser erlitt dadurch schwere Verletzungen. Sanitäter brachten ihn in eine Klinik. Ärzte operierten ihn. Er ist außer Lebensgefahr. Vorausgegangen waren wohl Streitigkeiten zwischen den beiden Männern. Der zunächst flüchtige 24-Jährige stellte sich gegen 20 Uhr beim Polizeirevier Geislingen. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Diese ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm die Untersuchungshaft an. Im Anschluss wurde der 24-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Göppingen (07161/632360) dauern an.

