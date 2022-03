Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Einbrecher festgenommen

Zunächst flüchten konnte am Freitagfrüh ein 25-Jähriger in Ebersbach.

Der Einbruch ereignete sich in der Karlstraße in einem Wohnhaus. Kurz nach 5.30 Uhr drang ein zunächst Unbekannter in die Wohnung im zweiten Stockwerk ein. Der Täter kletterte über die Dachrinne auf den Balkon und öffnete eine gekippte Balkontür. Als sich der Täter von den Bewohnern ertappt fühlte, ließ er von seinem Vorhaben ab. Er flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Wilhelmstraße. Die Polizei fahndete mit mehreren in Streifenwägen nach dem Täter, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach einem Hinweis konnte der mutmaßliche Einbrecher am Freitagvormittag in Ebersbach festgenommen werden. Die Ermittlungen zu dem 25-Jährigen dauern noch an.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben schnell auf.

