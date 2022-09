POL-MA: Sinsheim - Person wird von PKW erfasst und eingeklemmt - PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr eine 60-Jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Straße "Im Hüttenbühl" in südlicher Richtung. Ein 9-Jähriger Junge fuhr ohne Weiteres mit seinem Fahrrad in die, aufgrund parkender Autos, nicht gut einsehbare Straße "Im Hüttenbühl" ein und kollidierte mit der 60-Jährigen Frau. Die 60-Jährige Radfahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen im Gesichts- ...

