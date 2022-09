Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Eberbach (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde bei Eberbach auf der Friedrichsdorfer Landstraße in Fahrtrichtung Gaimühle zwecks einer Verkehrskontrolle ein Pkw von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus das der Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle fiel den Beamten mehrere Indikatoren für eine Drogenbeeinlussung auf, was letztendlich in einem positiven Urintest seine Bestätigung fand. Auf der Dienststelle wurde durch einen Arzt die Blutentnahme durchgeführt. Die Fahrzeugschlüssel für seinen PKW wurden einbehalten. Der 39-Jährige musste seinen Weg nach Abschluss der Maßnahmen zu Fuß fortsetzen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss./RC

