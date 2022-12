Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kanzach - Autofahrer bei Unfall getötet

Am Donnerstag stießen bei Kanzach zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 15.30 Uhr ereignete sich der Unfall auf der Straße zwischen Kanzach und Dürmentingen, berichtet die Polizei. Ein 84-Jähriger fuhr in Richtung Kanzach und kam mit seinem Peugeot auf die Gegenspur. Dort stieß er mit einem Mercedes zusammen. Der 84-Jährige starb an der Unfallstelle, seine Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik, ebenso die Insassen des Mercedes um festzustellen, ob und wie schwer sie verletzt wurden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls auf. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf rund 21.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge war die Landesstraße komplett gesperrt.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

