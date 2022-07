POL-GI: Mobiltelefon vom Kinderwagen gestohlen + Kontrollen Sicheres Gießen endet mit Verfolgungsfahrt + Ausweichmanöver führt zu Unfall +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 05.07.2022:

Lich: Fenster aufgehebelt

Etwa 2.500 Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte nach einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße "In den Kirchhofwiesen". Nachdem die Hebelversuche an einer Tür offenbar scheiterten, machten sich die Einbrecher an einem Fenster zu schaffen und waren dort erfolgreich. Aus dem Gebäude fehlt nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Einbruch dürfte sich zwischen 20.00 Uhr am Samstag und 19.30 Uhr am Montag ereignet haben. Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Drogentest positiv

Bei einer Verkehrskontrolle in der Frankfurter Straße reagierte am Montagabend der Drogentest bei einem E-Scooter-Fahrer positiv auf Kokain. Beamte erwischten den 49-jährigen Mann gegen 22.40 Uhr. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Der Mann kam zur Blutentnahme mit auf die Polizeiwache.

Gießen: Pedelec entwendet

Ein Pedelec des Herstellers Zündapp ließen von der Lieferantenzufahrt des Herkulesmarktes in der Marburger Straße mitgehen. Der Diebstahl des grauen Bikes ereignete sich am Montag zwischen 06.00 und 07.10 Uhr. Wer hat in dem fraglichen Zeitraum in der Marburger Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Mobiltelefon vom Kinderwagen gestohlen

Unbekannte stahlen am Montag zwischen 15.00 und 15.15 Uhr das Mobiltelefon einer 21-Jährigen. Die Besitzerin befand sich mit ihrem Kleinkind auf einer Sitzbank bei einer "Wasserfontäne" in der Löwengasse, als sich zwei Männer dazusetzen. Die Mutter ging mit ihrem Kind zur Fontäne und ließ ihr Handy auf dem Kinderwagen liegen. Die Diebe nutzten die Gelegenheit und entwendeten es. Als die junge Frau wieder zurückkam bemerkte sie den Diebstahl und die beiden Männer waren auch nicht mehr da. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer hatte sich zu der Frau dazugesetzt? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-37555 entgegen.

Pohlheim: PKW in Watzenborn-Steinberg aufgebrochen

In der Berliner Straße in Watzenborn-Steinberg brachen Unbekannte einen grauen Polo auf und entwendeten vom Rücksitz eine Bauchtasche. Zeugen, die dort zwischen Sonntag und Montag etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung setzen.

Gießen: Kontrollen Sicheres Gießen endet mit Verfolgungsfahrt

23 Fahrzeuge und 28 Personen wurden am Montag in der Straße "Zu den Mühlen" genauer unter die Lupe genommen. Beamte der Bereitschaftspolizei Lich unterstützten die Kollegen von der Kontrollgruppe Gießen. 14 Insassen waren nicht angeschnallt und wurden mit 30 Euro geahndet. Ein Autofahrer reagierte nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung stoppten sie ihn. Bei dem Fahrer ergaben sich Hinweise auf dem Konsum von Betäubungsmitteln. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeiwache entließen die Ordnungshüter den Mann wieder.

Verkehrsunfälle:

Lich: Ausweichmanöver führt zu Unfall

Eine 26-jährige Frau aus Laubach in einem Ford befuhr am Montag (04.Juli) gegen 16.10 Uhr die Landstraße 3481 von Lich nach Nieder-Bessingen. Dabei kam der Ford-Fahrerin ein bislang Unbekannter in einem weißen BMW entgegen, der einen Schlenker auf ihre Fahrspur machte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Laubacherin nach rechts aus und touchierte die Leitplanke. Es kam zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Unfallflucht in der Mühlstraße

1.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht zwischen Donnerstag (30.Juni) 16.15 Uhr und Freitag (01.Juli) 16.00 Uhr in der Mühlstraße. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken touchierte ein Unbekannter den weißen SQ5 unterhalb der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Parken VW touchiert

Ein zunächst Unbekannter beabsichtigte Montagabend (04.Juli) gegen 20.40 Uhr in der Lonystraße hinter einem am Fahrbahnrand geparkten VW einzuparken. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß. Im Anschluss verließ der Unbekannte die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 31-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: Unfall wegen entgegenkommendem Fahrzeug

Am Montag (04.Juli) gegen 19.40 Uhr befuhr eine 19-jährige Frau aus Buseck in einem Seat die Landstraße 3128 in Richtung Bundesstraße 49. Dabei kam der Seat-Fahrerin ein bislang Unbekannter im Bereich einer Kurve zum Teil auf ihrer Spur entgegen. Die 19-Jährige wich aus und stieß gegen die Leitplanke. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen weißen PKW. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B3/ Lollar: Leitplanke touchiert

Eine 38-jährige Frau aus Marburg in einem Ford befuhr am Samstag (02.Juli) gegen 16.45 Uhr die Bundesstraße 3 von Gießen in Richtung Marburg. Zwischen der Ausfahrt Staufenberg Nord und der Ausfahrt Friedelhausen touchierte die Ford-Fahrerin die Leitplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Unfall beim Abbiegen

Ein 39-jähriger Mann in einem VW befuhr am Montag (04.Juli) gegen 11.55 Uhr die Landstraße 3053 von Lich in Richtung Ober-Hörgern. Offenbar ohne auf den Gegenverkehr zu achten. bog der VW-Fahrer an der Einmündung zur Bundesautobahn 45 in Richtung Dortmund ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 48-Jährigen. Es verletzte sich glücklicherweise niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

