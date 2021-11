Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Renitende Ladendiebe

Weimar (ots)

In einem Verbrauchermarkt des Weimarer Atriums konnten am gestrigen Abend zwei Ladendiebe gestellt werden, als diese versuchten mit alkoholischen Getränken im Rucksack ohne zu zahlen den Markt zu verlassen. Da sie sich nicht ausweisen konnten, wurde die Polizei hinzugezogen. Es stellte sich heraus, dass gegen einen der beiden (19) bereits ein Hausverbot bestand. Der jüngere der beiden (16) sollte seinen Eltern übergeben werden. Damit war dieser nicht einverstanden. Er schlug gegen einen der Beamten und versuchte sich so der Maßnahme zu entziehen. Möglicherweise dem Grad seiner Alkoholisierung geschuldet, misslang dies aber. Gegen beide wurden Anzeigen erstattet.

