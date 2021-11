Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brennende Mülltonne

Weimar (ots)

An einer Bushaltestelle in Weimar Schöndorf geriet am Donnerstagmorgen ein Papierkorb in Brand. Derzeit wird davon ausgegangen, dass eine noch glimmende entsorgte Zigarettenkippe den Brand auslöste. Der Mülleimer wurde vollständig zerstört. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 200 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell