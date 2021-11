LPI-J: Diebstahl Kinderwagen - Zeugen gesucht

Landespolizeiinspektion Jena

Jena (ots)

Am 28.10.2021 (Dienstag) wurde, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, ein Kinderwagen aus dem Hinterhof der Schillstraße in 07749 Jena entwendet. Es handelt sich um einen Kinderwagen der Marke "Naturkind LUX Kornblume" in der Farbe Blau. Der Wagen war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert, welches durch den oder die Täter aufgebrochen wurde.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ist jemandem der Diebstahl oder eine Verdächtige Situation aufgefallen? Können Hinweise zum Verbleib des Kinderwagens gegeben werden? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Jena telefonisch unter 03641-810 oder per E-Mail an ID.Jena@polizei.thueringen.de, unter Angabe des Aktenzeichens ST/0254113/2021, zu wenden.

