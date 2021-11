Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wutausbruch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 55-Jähriger ließ am Mittwochabend seinen Unmut an einer Scheibe, eines Einkaufsmarktes, in Hermsdorf aus. Der Mann betrat den Kassenbereich um die Ware zu zahlen. Die Kassiererin forderte den Mann daraufhin auf, eine Flasche des Kastens auf das Verkaufsband zu legen. Der Mann Griff nach dem Kasten und warf diesen gegen die Trennscheibe des Kassenbereiches. Die Plexiglasscheibe ging daraufhin zu Bruch. Die Kassiererin blieb bei dem Vorfall zum Glück unverletzt.

