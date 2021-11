Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall

Weimar (ots)

Fünf schwer Verletzte und zwei mal Totalschaden sind die traurige Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend am Ortseingang von Weimar ereignete. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache geriet der Fahrer eines Mazda PickUps auf dem Lindenberg auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er frontal mit einem ihm entgegenkommenden VW-Transporter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PickUp von der Fahrbahn geschleudert. Der 63-jährige Fahrer des Transporters musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus geflogen. Seine drei Mitfahrer (37 - 57 Jahre) und der 39-jährige Fahrer des PickUps wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

