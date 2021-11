Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Baustelle eingebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte haben sich unrechtmäßig Zutritt zu einer Baustelle in Bürgel verschafft. Der oder die Täter sind in das Gebäude eingedrungen und entwendeten Werkzeuge sowie Baumaschinen in 4-stelliger Höhe.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell