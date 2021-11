Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angeeckt

Jena (ots)

Am Mittwochvormittag rangierte der Fahrer eines Skoda, am Salvador-Allende-Platz. Beim Zurücksetzen kollidierte er jedoch mit einem hinter ihm stehenden Ford. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, die Fahrer blieben zum Glück unverletzt.

