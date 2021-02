Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2021

Heilbronn (ots)

Heilbronn / Essen: Nach zahlreichen Taten - Trickdiebe festgenommen

Der Kriminalpolizei Heilbronn gelang es, am 27. Januar zwei Männer festzunehmen, nachdem diese im Verdacht stehen, seit einiger Zeit eine Vielzahl sogenannter Trickdiebstähle begangen zu haben. Bereits im Dezember 2020 kam es im Landkreis Heilbronn zu einer Häufung derartiger Taten, bei denen meist ältere Menschen auf Supermarktparklätzen angesprochen wurden. Einer der Täter gab vor, Geld für einen Einkaufswagen wechseln zu wollen, um beim Wechselvorgang in die Geldbörsen der Opfer zu greifen und hieraus Scheingeld zu entwenden. Zur Identifizierung der unbekannten Täter wurden die weiteren Ermittlungen bei der Kriminalpolizei Heilbronn zentralisiert, wo durch intensive Ermittlungsarbeit erste Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen erlangt werden konnten. Mitte Januar wurden konkrete Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet, die zur Identifizierung der beiden nunmehr Festgenommenen führten. Es handelt sich um zwei 43- und 39-jährige rumänische Staatsangehörige, die die Taten zunächst ausgehend von einer Wohnung im Heilbronner Stadtgebiet begingen. Noch im Januar verlagerten die beiden Tatverdächtigen ihre Aktivitäten jedoch nach Nordrhein-Westfalen, um dort die Straftatenserie fortzusetzen. Am 27. Januar erfolgte nach umfangreichen Observations- und Beweissicherungsmaßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn die vorläufige Festnahme auf dem Gelände eines Supermarktes in Essen. Im Anschluss konnte im Rahmen von Durchsuchungen in Heilbronn und Essen mutmaßliches Diebesgut in Höhe von insgesamt ca. 8.400 Euro sowie gefälschte Ausweisdokumente sichergestellt werden. Die beiden Tatverdächtigen, von denen zumindest einer durch die Verwendung falscher Identitätsdokumente versuchte, seine Identität zu verschleiern, wurden am 28.01.2021 beim Amtsgericht Essen vorgeführt, wo die vom Amtsgericht Heilbronn erlassenen Haftbefehle in Vollzug gesetzt wurden. Die beiden Beschuldigten wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Kriminalpolizei Heilbronn betreibt aktuell Ermittlungen zu weiteren Taten, die ebenfalls auf das Konto des Duos gehen könnten. Geschädigte, die Opfer einer solchen Tat wurden und dies bislang nicht bei der Polizei zur Anzeige gebracht haben, werden gebeten, sich mit der örtlich zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell