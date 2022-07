POL-GI: Gießen: Geld und Schmuck übergeben - Zeugensuche

Gießen (ots) - Heuchelheim: Schmierereien an Schule An mehreren Gebäuden einer Schule in der Bahnstraße hinterließen Unbekannte Zahlen- und Buchstabenfolgen mit schwarzer Sprühfarbe. Der Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand zwischen 16.30 Uhr am Freitag, 24. Juni, und Montag, 7 Uhr. Die Kriminalpolizei ...

