Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Achtung! Jetzt aktuell rufen vermehrt Betrüger an!

Gießen (ots)

Mittelhessen

Sie versuchen es immer wieder und ganz aktuell riefen Betrüger in Marburg, Cölbe und in Linden an. Angebliche Enkel oder nahe Verwandte berichten über die Verwicklung in einen schweren Unfall. Polizeibeamte oder "zufällig" anwesende Staatsanwälte übernehmen das Gespräch und bestätigen die Geschichte. Letztlich geht es um Geld für eine Kaution zur Abwendung der angeblich bevorstehenden Haft.

"Legen Sie auf, wählen Sie neu und rufen bewusst die angeblich in Not geratene Person an. Dann klärt sich sehr schnell alles auf!"

Aus gegebenem Anlass wiederholt die Polizei nochmal die Tipps

- Sofort auflegen, wenn es bei einem unerwarteten Anruf um Geld geht. - Kontaktieren Sie die angeblich betroffenen Verwandten über die Ihnen bekannten Nummern. Benutzen Sie für den Rückruf nicht die Rückruftaste, sondern wählen Sie bewusst neu! - Informieren Sie Freunde und Verwandte über die aktuelle Welle von Anrufen. Sprechen Sie über die gängigen Maschen und sprechen Sie Verhaltensweisen ab. - Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer einer dieser Maschen geworden sind.

