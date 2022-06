Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unfallflucht in Fernwald +Nachtrag zum Verkehrsunfall bei Wettenberg

Gießen (ots)

Fernwald: Ford touchiert

1.000 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Ford nach einer Unfallflucht in Steinbach. Der Focus parkte zwischen Donnerstag (23.Juni) 16.00 Uhr und Sonntag (26.Juni) 20.00 Uhr in der Kirchstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der Motorhaube und fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der Landstraße 3047 zwischen Fellingshausen und Wettenberg

Der 20-Jährige Motorradfahrer hat sich bei dem Unfall nicht leicht sondern schwerverletzt!

Die Meldung müsste wie folgt lauten:

Eine 19-jährige Frau aus Biebertal in einem Opel befuhr am Mittwoch (29.Juni) gegen 18.20 Uhr die Landstraße 3047 von Fellingshausen in Richtung Wettenberg. Dabei kam die Opel-Fahrerin nach rechts auf die Bankette, streifte die Leitplanke und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 20-jährigen Motorradfahrer. Der Biker verletzte sich bei dem Unfall schwer, die Insassen aus dem Opel leicht. Die Verletzten kamen mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 10.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

