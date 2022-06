Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mädchen am Marktplatz in Gießen offenbar fast umgefahren+gegen Mauer gefahren+Drei Insassen nach Unfall in Wettenberg leichtverletzt

Gießen (ots)

Gießen: Mädchen offenbar fast umgefahren - Zeugenaufruf

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in der Kirchenstraße gegen einen bislang unbekannten Autofahrer und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Eine 15-Jährige war am Montag gegen 13.45 Uhr in dem verkehrsberuhigten Bereich der Kirchenstraße (Kirchenplatz) unterwegs, als sich von hinten ein Autofahrer ihr schnell näherte. Bevor das Auto die Jugendliche erreichte, machte sie einen Sprung zur Seite. Der Unbekannte fuhr dann einfach in Richtung Marktplatz weiter. Vor einem Restaurant wollte er sein Fahrzeug drehen. Obwohl sich offenbar zwei Mädchen hinter dem Fahrzeug befanden, fuhr er rückwärts und stieß fast mit ihnen zusammen. Anschließend fuhr er mit seinem silberfarbenen PKW einfach davon. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach den beiden Mädchen.

Wer hat den Vorfall mit der 15-jährigen Jugendlichen beobachtet?

Wer hat das Wendemanöver des Unbekannten am Marktplatz gesehen?

Wer kann Angaben zu den beiden unbekannten Mädchen machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren Mauer beschädigt

Am Dienstag (28.Juni) zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter offenbar rückwärts aus einer Hofeinfahrt in der Straße "Am Weinberg" in Allendorf. Dabei touchierte der Unbekannte eine Grundstücksmauer und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 19-jährige Frau aus Biebertal in einem Opel befuhr am Mittwoch (29.Juni) gegen 18.20 Uhr die Landstraße 3047 von Fellingshausen in Richtung Wettenberg. Dabei kam die Opel-Fahrerin nach rechts auf die Bankette, streifte die Leitplanke und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 20-jährigen Motorradfahrer. Beide Unfallbeteiligte sowie eine 19-jährige Mitfahrerin des Opels verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 10.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell