Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Aktion BOB feiert 15-Jähriges - Scheckübergabe bei Jubiläumsfeier

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Gießen/Mittelhessen

In nur 15 Jahren hat sich die Verkehrskampagne BOB zu einem unverzichtbaren Präventionsprogramm entwickelt und leistet einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit. Anlässlich dieser Jubiläumsfeier wurde und wird in den kommenden Wochen in allen vier Landkreisen des Polizeipräsidiums Mittelhessen an einer großen Schule das 15-Jährige Bestehen gefeiert.

Die Auftaktveranstaltung fand am Mittwoch (29. Juni) auf dem Schulhof der Herderschule in Gießen statt, dessen Schülerinnen und Schüler sich an moderierten Workshops ausprobieren konnten. Mit Rauschbrillen erlebten sie in einem Kettcar-Parcours die Auswirkungen von Alkohol oder Drogen auf ihr Reaktion- und Sehvermögen. Auch an einer interaktiven Wand probierten die Jugendlichen interaktiv und spielerisch ihre Reaktionszeit mit und ohne Rauschbrille aus. Auch mit verschiedenen Spielen und Quiz an einer Multi-Media-Säule informierten sie sich über das Thema Verkehrssicherheit.

Während der Veranstaltung übergab Landrätin Anita Scheider einen symbolischen Scheck über 7.500 Euro an den Direktionsleiter der Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste Polizeirat Gerhard Keller sowie dem Geschäftsleiter "Verkehrssicher-in- Mittelhessen" Polizeihauptkommissar Dirk Brandau. Seit 2010 unterstützt der Landkreis Gießen die Verkehrspräventionsprogramme der Polizei Mittelhessen im Landkreis Gießen jährlich mit einem vierstelligen Betrag, der zur Unterstützung der Verkehrspräventionskampagnen Aktion BOB und Aktion MAX dient.

Der Regionale Verkehrsdienst, die Wachpolizei und ein Team des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) unterstützen die Beamten von "Verkehrssicher-in-Mittelhessen".

Weitere Termine der Jubiläumsveranstaltung:

13.07.2022 Burggymnasium in Friedberg (Wetteraukreis), 10.00 bis 14.00 Uhr

19.07.2022 Kaufmännische Schule in Marburg (Landkreis Marburg-Biedenkopf), 10.00 bis 14.00 Uhr

15.09.2022 Goetheschule in Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis), 10.00 bis 14.00 Uhr

Zahlen & Fakten

- BOB" kommt ursprünglich aus Belgien und gibt es mittlerweile außer in Mittelhessen auch im Saarland, in Bayern, Rheinland-Pfalz und in Holland

- Kampagne gegen Alkohol und Drogen am Steuer - BOB informiert und sensibilisiert zu den Gefahren sowie Risiken im Straßenverkehr - Die Aktion fördert die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und setzt sich für ein faires Miteinander im Verkehr ein.

- seit 2007 im Polizeipräsidium Mittelhessen durchgeführt

- Zielgruppe sind die 17- bis 24- jährigen Verkehrsteilnehmenden

- "BOB" ist die Person mit der Verantwortung für das Fahren; die Person, die keinen Alkohol trinkt und keine Drogen nimmt. Dank "BOB" können die Übrigen auf einer Party feiern und trinken. "BOB" bringt sich und seine Freunde sicher nach Hause

- Erkennungszeichen des nüchternen Fahrers ist der gelbe "BOB"-Schlüsselanhänger. Der Fahrer erhält beim Vorzeigen des Schlüsselanhängers in vielen Gastronomiebetrieben Mittelhessens ein alkoholfreies Getränk kostenlos

- über 325.000 BOB-Schlüsselanhänger verteilt

- über 3.650 BOB-Workshops mit über 70.000 junge Menschen durchgeführt

- Mehrere Hundert Gaststätten unterstützen die Aktion

- Workshops finden regelmäßig an Schulen, in Fahrschulen, bei Ausbildungsbetrieben etc. statt

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell