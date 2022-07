Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Wieder mehrere Anrufe durch Betrüger + Diebe haben es auf wertvolle Uhr abgesehen + Exhibitionist am Launsbacher See + Wespe verursacht Unfall

Gießen: Wieder mehrere Anrufe durch Betrüger

Mehrere Bürgerinnen und Bürger im Großraum Gießen erhielten am Montag Anrufe von Betrügern. Auffällig war, dass die Unbekannten dabei offensichtlich mehrere Varianten des Betrugs angewendet haben. Neben dem "falschen Polizeibeamten" gingen auch "Schockanrufe" und "Anrufe von Gewinnspielbetrügern ein. Die Polizei warnt nochmals vor solchen Anrufern und bittet darum, sehr sorgsam und vorsichtig zu sein. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Diebe haben es auf wertvolle Uhr abgesehen

Eine wertvolle Uhr haben Wohnungseinbrecher zwischen Samstagmittag und dem frühen Sonntagmorgen aus einem Wohnhaus im Philosophenwald mitgehen lassen. Die Unbekannten hatten an dem Wohnhaus eine Terrassentür aufgebrochen und dann mehrere Zimmer in dem Haus durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Pedelec entwendet

In der Marburger Straße haben Unbekannte am Montag, zwischen 06.00 und 07.000 Uhr, ein Pedelec der Marke Zündapp entwendet. Das Rad, fast 1.000 Euro wert, stand in diesem Zeitraum an einer Lieferantenzufahrt zu einem Einkaufszentrum. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Wettenberg: Exhibitionist am Launsbacher See

Nach einem etwa 45 - Jährigen fahndet die Gießener Kripo. Der Mann soll sich am Freitag, gegen 17.00 Uhr, am Silbersee mehreren gegenüber Personen entblößt haben. Offenbar hatte sich der Unbekannte am Ufer aufgehalten und dann exhibitionistische Handlungen durchgeführt. Der Mann soll etwa 180 Zentimeter groß sein und auffällig gebräunte Haut haben. Er wird weiter als eher kräftig beschrieben und soll dunkle Haare mit Halbglatze haben. Getragen habe er, so die zeugen, ein graues Shirt, eine blaue Short mit weißen Streifen an der Seite sowie schwarze Sneaker. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Plane, Mofa und Helm weg

In der Straße Am Hopfengarten haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag neben einem Kleinkraftrad auch eine Plane und einen Helm entwendet. Die unbekannten Personen hatten vermutlich das Lenkradschloss beschädigt. Das Mofa mit dem Versicherungskennzeichen TKW 307 stand in diesem Zeitraum an einer Hauswand. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Lich: Diebe im Hohler Weg

Auf ein Quad hatten es Diebe am frühen Sonntagmorgen im Hohler Weg in Lich abgesehen. Die Diebe waren dazu in eine Garage eingedrungen, um daraus das Quad der Marke HER CHEE im Wert von etwa 1200 Euro zu entwenden. An dem schwarzen Fahrzeug befand sich das Kennzeichen GI - RW 35. Offenbar hatten die Täter dort auch vergeblich versucht, zwei weitere Quads zu stehlen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Reiskirchen: Mehrere Leitpfosten herausgerissen und beschädigt

Entlang der Kreisstraße 153 zwischen Burkhardsfelden und Hattenrod haben Vandalen vor einigen Tagen mindestens 20 Leitpfosten herausgerissen oder beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Langgöns: Beim Ausparken VW touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Samstag (02.Juli) zwischen 13.30 Uhr und 13.50 Uhr in der Bismarckstraße einen geparkten VW. Offenbar beim Ausparken aus der Parklücke touchierte der Unbekannte den silberfarbenen Golf an der rechten Beifahrertür. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Vorbeifahren Skoda gestreift

Zwischen Donnerstag (23.Juni) 14.00 Uhr und Samstag (25.Juni) 19.30 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Gießener Straße in Wieseck. Vermutlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands streifte der Unbekannte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand (Höhe 75) geparkten grauen Skoda Octavia. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck: Wespe verursacht Unfall

Eine 46-jährige Frau aus Biebertal in einem Toyota befuhr Sonntagmorgen (03.Juli) gegen 09.00 Uhr die Zeilstraße in Großen-Buseck und beabsichtigte in die Tulpenstraße abzubiegen. Aufgrund einer Wespe im Fahrzeug verriss die Frau das Lenkrad und fuhr gegen eine Verkehrsinsel. Dabei beschädigte die Biebertalerin ein Verkehrsschild. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B3/Staufenberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Sonntagabend (03.Juli) gegen 20.10 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau aus Marburg in einem VW die Bundesstraße 3 von Gießen in Richtung Marburg. Im Bereich einer Baustelle kam die VW-Fahrerin von der Fahrbahn ab und touchierte die Baustellenabsperrung. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Alkoholisiert mit Roller unterwegs

Am Sonntag (03.Juli) gegen 18.00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann mit einem Roller die Marburger Straße in Richtung Innenstadt. An der Ecke Nordanlage musste der Roller-Fahrer an einer roten Ampel anhalten und kam aber erst über der Haltelinie zum Stehen. Daraufhin beabsichtigte er sein Fahrzeug zurückzuschieben und fiel mitsamt Roller um. Der 60-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die alarmierten Polizeibeamte bemerkten Alkoholgeruch bei dem Mann. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 2,02 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß mit Radfahrerin

Am Montag (04.Juli) gegen 08.40 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann aus Gießen in einem Opel die Rodheimer Straße in Richtung Innenstadt und beabsichtigte an der Kreuzung zur Krofdorfer Straße nach links abzubiegen. Offenbar ohne auf den Gegenverkehr zu achten, bog der Gießener an der Kreuzung zur Krofdorfer Straße nach links ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 29-jährigen Radfahrerin, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die Radlerin verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

