Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Kompletträder von geparktem Auto gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Donnerstag, 21:30 Uhr, war der PKW eines 37-Jährigen in der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße auf dem dortigen Parkbereich abgestellt. Als der Mann am Abend an seinen Mercedes kam, musste er feststellen, dass die komplette Bereifung entwendet wurde. Der Diebstahlsschaden liegt im vierstelligen Bereich, ob die oder der Täter auch Schaden am Fahrzeug verursachten wird derzeit überprüft. Wer Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 06205 28600 an die Ermittler des Polizeireviers Hockenheim zu wenden.

