Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Aktueller Verkehrsunfall auf der Lilienthalstraße - Einsatzfahrzeuge und Rettungshubschrauber vor Ort; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am späten Nachmittag in der Lilienthalstraße in Mannheim-Schönau zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer gg. 16:50 Uhr den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Fahrradweg in der Lilienthalstraße. Der Jugendliche fuhr in Richtung Königsberger Allee, nutzte hierzu jedoch vorschriftswidrig den gegenüberliegenden Radweg, welcher für den Radverkehr in Richtung Sonderburger Straße vorgesehen ist. Etwa auf Höhe der Haus-Nr. 224 fuhr der Fahrradfahrer vor einem ordnungsgemäß geparkten Kastenwagen vom Radweg auf die Straße, um diese offensichtlich zu überqueren. Ein 39-jähriger Autofahrer, welcher mit seinem Kia die Lilienthalstraße in Richtung Sonderburger Straße ordnungsgemäß unterwegs war, konnte den querenden Fahrradfahrer aufgrund des geparkten Kastenwagens nicht rechtzeitig erkennen. Es kam zur Frontalkollision zwischen dem 16-Jährigen und dem Pkw. Durch ein umherfliegendes Fahrzeugteil wurde zudem ein anderweitig geparktes Fahrzeug leicht beschädigt.

Der Fahrradfahrer, welche keinen Fahrradhelm trug, verletzte sich hierbei schwer am Kopf und wurde mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zwei weitere jugendliche Fahrradfahrer, welche mit dem 16-Jährigen unterwegs gewesen waren, erlitten einen Schock.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Lilienthalstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wurde abgleitet, sodass größere Verkehrsbeeinträchtigungen ausgeblieben waren. Neben Feuerwehr und Krankenwagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, welcher den Notarzt zuführte.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

