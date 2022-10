Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 18-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Drolshagen / Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten 18-Jährigen hat sich am Donnerstag (27. Oktober) gegen 07:30 Uhr auf der K 36 zwischen Drolshagen-Brachtpe und Olpe ereignet. Dabei befuhr zunächst ein Pkw-Fahrer die Kreisstraße in Richtung Olpe. Er beabsichtigte an einer Einmündung nach rechts, in Richtung Olpe-Rüblinghausen abzubiegen. Dafür bremste er seinen Pkw ab. Der ihm folgende Leichtkraftradfahrer bremste ebenfalls, verlor aber witterungsbedingt die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte mit diesem in den haltenden Wagen. Der 18-jährige Fahrer stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Krad im dreistelligen Eurobereich.

