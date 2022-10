Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Frau bei Verkehrsunfall verletzt - Autofahrer entfernt sich vom Unfallort

Olpe (ots)

Eine 39-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (25. Oktober) gegen 10 Uhr auf der Martinstraße verletzt worden. Dabei befuhr ein zunächst unbekannter Pkw-Fahrer die Straße in Richtung Lütringhausen. In Höhe des Fußgängerüberweges an der Einmündung zur Pannenklöpperstraße passierte die Fußgängerin in Richtung einer Bäckerei die Straße. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Frau oder eine Schadenregulierung zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Aufgrund des Kennzeichens konnte der Fahrer ermittelt und an seiner Halteranschrift angetroffen werden. Die verletzte Frau wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei schrieb eine entsprechende Anzeige gegen den 85-jährigen Fahrer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell