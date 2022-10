Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Münzautomaten aufgebrochen

Lennestadt (ots)

Zwei Münzautomaten einer Waschstraße in der Hundemstraße haben Unbekannte in der Zeit von Montag (24. Oktober, 18:15 Uhr) bis Dienstag (25. Oktober, 06:30 Uhr) aufgebrochen. Sie entwendeten aus den Automaten die Geldkassetten. Ob und wie viel Geld sich in diesen befand, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Bereits in der vergangenen Woche wurde in den Lagerraum der Waschanlage eingebrochen. In wie weit dieser Aufbruch mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist ebenfalls Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei Olpe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

