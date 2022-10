POL-OE: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Wenden (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstag (20. Oktober) zwischen 16:15 Uhr und 17 Uhr einen Hydraulikhammer für einen Minibagger von einem Baustellengelände in der Kölner Straße in Rothemühle entwendet. Der Wert der Maschine liegt im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet Zeugen und Beobachtungen unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe ...

