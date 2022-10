Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 15-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Wenden (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Samstag (22. Oktober) um 11 Uhr auf der L 714 in Wenden ereignet. Dabei befuhr eine 15-jährige Rollerfahrerin die Landstraße in Richtung Kreuztal. Vor ihr befanden sich weitere Fahrzeuge, die nach links, in Richtung eines Parkplatzes, abbiegen wollten. Aufgrund von Gegenverkehr mussten die Fahrer ihre Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Die Fahrerin des Motorrollers fuhr auf den vor ihr wartenden Wagen auf. Sie stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Auch die Pkw-Fahrerin des beschädigten Autos klagte über Rückenschmerzen und wollte sich gegebenenfalls später in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

