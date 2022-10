POL-OE: Fahren unter Drogeneinwirkung und waffenrechtlicher Verstoß

Olpe (ots) - Am Donnerstag (20. Oktober) hat sich gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw auf der B 54 in Rosenthal ereignet. Zum Unfallzeitpunkt staute sich der Verkehr in Höhe der Autobahnauffahrt in Richtung Drolshagen. Aus derzeit noch unbekannter Ursache fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Auto an und auf den vor ihr stehenden Pkw auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß in ein weiteres, vor ihm ...

