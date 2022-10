Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Veranstaltungshalle

Lennestadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch (19. Oktober, 20:15 Uhr) auf Donnerstag (20. Oktober, 10:30 Uhr) sind Unbekannte in eine Veranstaltungshalle in der Helmut-Kumpf-Straße in Altenhundem eingedrungen. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei und sicherte ebenfalls Spuren vor Ort. An den Türen, Fenstern und innerhalb der Halle entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

