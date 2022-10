POL-OE: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Lennestadt (ots) - Unbekannte brachen mehrere Staubsaugerautomaten auf dem Gelände eines Autowaschcenters in der "Hundemaue" auf. Einem Spaziergänger waren die beschädigten Geräte in der Nacht zu Donnerstag (20.10.2022) gegen 1:20 Uhr aufgefallen. Der oder die Täter erbeuteten Münzgeld in unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

