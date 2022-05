Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Bad Salzungen (ots)

Ein 45-jähriger VW-Fahrer befuhr Freitagmorgen (13.05.2022) kurz nach 08:00 Uhr die Leimbacher Straße in Bad Salzungen in Richtung Otto-Grotewohl-Straße. Ein davor befindliches Taxi (Mercedes-Sprinter) stoppte verkehrsbedingt an einem Fußgängerüberweg. Dies bemerkte der VW-Fahrer zu spät und fuhr ungebremst auf. Durch die Kollision wurde der 41-jährige Taxifahrer, ein 65-jähriger Fahrgast sowie der Unfallverursacher leicht verletzt. Sie wurden anschließend zur medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.500 Euro. Der Volkswagen musste in der weiteren Folge abgeschleppt werden.

