BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Hauptbahnhof Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Ein Mann (31) wurde am Dienstagmorgen (4. Januar), um 10.35 Uhr, durch die Bundespolizei im Mönchengladbacher Hauptbahnhof festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach suchte nach dem Mann per Haftbefehl.

Beamte der Bundespolizei kontrollierten den 31-jährigen Tschechen in der Vorhalle des Hauptbahnhofs in Mönchengladbach. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Verurteilte hatte sich der Strafvollstreckung entzogen und musste nun von einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren noch 690 Tage verbüßen. Der Festgenommene wurde der Dienststelle zugeführt. Bei einer Durchsuchung wurde in seinem Schuh ein Verschlusstütchen mit weißem Pulver, vermutlich Kokain, aufgefunden.

Die Verurteilung erfolgte aufgrund des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, des Verstoßes gegen das Waffengesetz, wegen Urkundenfälschungen und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Durch die eingesetzten Beamten wurde er an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben. Ein erneutes Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.

